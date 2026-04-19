4月15日、Yahoo!ニュースのエキスパートトピで取り上げられた【優しすぎNG「ホワハラ」どう対応】という記事にさまざな声が上がっている。上司の過剰な配慮が部下の成長機会を奪う行為を指す「ホワイトハラスメント」。マイナビの調査では、中途入社1年以内の13.6％が経験。経験者の71.4％が転職を検討していると紹介している。経営者たちからは「甘ったれるな」の声もこの記事を紹介したYahoo!ニュースの公式Xは、4月17日段