広域系三次団体組長だったオットが獄死。著書『極姐2.0』を持つ、本名・出身地もろもろ非公開の元極道の妻がリアルな暴力団の世界を語る。【写真を見る】山口組恒例の餅つきに密着、貴重な機関紙『山口組新報』の創立110周年号の中身ほか＊＊＊毎年発表されている警察庁の「組織犯罪情勢」（『令和7年における組織犯罪の情勢 ・確定値版』）によりますと、指定団体の構成員数は減少傾向が続いていて、山口組は3300人、分