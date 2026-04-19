物価上昇が長期化し、家計防衛意識が強まるなか、衣料品や家電、ブランド品など中古（リユース）市場への注目が一段と高まっている。新品価格の上昇に対し、品質と価格のバランスを求める生活者が増えたことに加え、サステナビリティ意識の浸透も追い風となった。国内リユース市場規模は2024年時点で約3.3〜3.5兆円（リユース経済新聞推計）に達し、15年連続で拡大。2030年には4兆円規模に達するとの見方もある。かつては“節約消