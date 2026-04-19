電気料金の明細を見ていると、「燃料費調整額」という項目に気づくことがあります。「基本料金や使用量以外に、なぜ追加でお金がかかるのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。 この燃料費調整額は、電気代の仕組みを理解するうえで非常に重要な要素です。本記事では、その意味や仕組み、なぜ上乗せされるのかをわかりやすく解説します。 燃料費調整額とは何か 燃料費調整額とは、発電に必要な燃料の価