脚をしまった状態でNASA（アメリカ航空宇宙局）は、2026年4月に静音超音速ジェット機「X-59」が初めて着陸装置を格納した状態で飛行したと発表しました。X-59は胴体形状が著しく細長い、ユニークな設計を特徴とします。どのような目的があるのでしょうか。【動画】えっ…これが「奇妙で独特な異形の爆速機」驚愕の全貌ですX-59は、NASAが設計し、ロッキード・マーチンが製作した静音超音速実験機です。通常の超音速飛行では大