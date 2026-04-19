【30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)】 4月25日 発売予定 価格：4,400円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)」のパッケージ画像を公開した。4月25日に発売を予定しており、価格は4,400円。 本製品は、映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」に登場する「式波・アスカ・ラングレー