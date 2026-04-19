安達優季容疑者の自宅から運び出される車＝17日、京都府南丹市京都府南丹市で市立園部小の安達結希さん（11）の遺体が遺棄された事件で、死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季容疑者（37）が、逮捕前の府警の任意聴取で「車で小学校まで送ったが、市内の別の場所に連れて行き殺害した」という趣旨の供述をしていたことが19日、捜査関係者への取材で分かった。府警は容疑者の足取りを捜査し、結希さんの死亡の経緯も慎重に調べ