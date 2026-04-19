お笑いタレントのマサルコが17日夕、Xを更新。所属吉本興業退所と芸能界引退を発表した。マサルコは「【ご報告】私、マサルコは入所10年の節目をもちまして吉本興業を退所することにしました。そして私が今後芸能活動をすることはありません」と報告した。さらに、長文の文書も添付。「吉本に入って10年。こんな自分を応援してくれた方には感謝しかありません。本当にありがとうございました。辞める理由としては、芸能活動をやり