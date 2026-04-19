【メルボルン＝山口真史】オーストラリアを訪問中の小泉防衛相は１９日午前、メルボルン近郊で記者団の取材に応じ、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものについて、複数が発射されたが、既に落下したと明らかにした。日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）の外に落下したという。首相から、情報収集・分析に全力を挙げることや、航空機・船舶の安全確認の徹底、不測の事態に備えて万全の態勢を取ることについて、指示