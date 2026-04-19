元俳優の前山剛久さんが2026年4月18日、インスタグラムをはじめとするSNSを更新し、SNSでの発信活動を再開すると発表した。「これまでとは少し異なる雰囲気の動画となりますが」前山さんをめぐっては、元交際相手として知られる俳優の故・神田沙也加さんの死去後、22年をもって芸能界を引退したが、33歳の誕生日である24年2月7日にインスタグラムを開設し、活動を再開。舞台での俳優復帰を予定していたが、出演を発表した舞台から