YouTuberのはじめしゃちょーが17日、自身のチャンネルを更新。これまで総額5億円をかけた自宅の価値を不動産鑑定士に依頼し査定。その結果を公開した。【動画】“5億円”自宅を査定、はじめしゃちょーとまさかのコラボ相手2021年8月に自宅を購入。その後、3000万円かけて空調など設備を整えた。さらにエレベーターや核シェルター、サウナ、バスケットコートなどを設置するなど改造を重ねてきた。はじめしゃちょーは「この家の