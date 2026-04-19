私はカナエ（27）。つい先日ユメを出産して退院しました。ユメは生まれつき顔に「赤あざ」があり、私と旦那・マモル（27）は「幸いなことに大きくはないから自然に消える可能性が高い」と先生からの話を一緒に聞いたのです。けれど、ユメを見た義母は「女の子なのになんて残酷なの」と吐き捨てて、ユメを抱っこもせずに帰ってしまったのです。赤あざがあってもなくても、ユメがかわいいことに変わりはありません。しかし義母の態度