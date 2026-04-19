一般社団法人日本アイスクリーム協会は、「アイスクリームの日」（5月9日）を記念し、5月8日に『アイスクリームフェスタ2026』を開催すると発表。概要を公開した。【写真】全国各地でアイスクリームを配布する『アイスクリームフェスタ』の様子毎年恒例の同フェスタは、全国8都市（東京・神戸・名古屋・福岡・札幌・広島・仙台・金沢）でアイスクリームの無料サンプリングを実施。メーカー各社のアイスクリームを、全国で合計1