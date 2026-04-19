◆パ・リーグ日本ハム３―１５西武（１９日・エスコンフィールド）西武は日本ハム相手に終盤の大量得点で今季初の２ケタ得点で勝利。今カードを２勝１敗と勝ち越した。先発・平良海馬投手は６回４安打２失点で２勝目。試合前時点で３試合に登板し、１勝１敗、防御率はリーグ１位の０・００。初回は３者凡退の立ち上がり。ところが、３回に味方が４点を先制したその裏に２死二塁からレイエスに右前適時打を許し、今季２７イニ