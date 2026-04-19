北朝鮮は19日、日本海に向けて弾道ミサイルを数発発射しました。韓国軍によりますと、19日午前6時10分ごろ、北朝鮮の東部・新浦付近から複数の短距離弾道ミサイルが発射され、およそ140キロ飛行しました。ミサイルは、日本のEEZ＝排他的経済水域の外側に落下したとみられ、現時点で被害は確認されていません。韓国の聯合ニュースによりますと、発射地点の新浦には潜水艦基地があり、SLBM＝潜水艦発射弾道ミサイルの可能性も指摘さ