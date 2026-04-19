あの人気スイーツが待望の復刻♡北海道発のチーズケーキブランド「CHEESE WONDER」から、春限定フレーバーが再登場しました。丸ごといちごを閉じ込めた贅沢な味わいと、ふわとろ食感が魅力の一品。ご褒美にもギフトにもぴったりな、今だけの特別なスイーツをチェックしてみてください♪ 人気フレーバーが復刻♡ 「CHEESE WONDER RED Classic」は6個入で3,980円