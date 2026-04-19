赤色灯福岡市中央区の住宅で3月、建築業の男性（27）＝福岡県筑紫野市＝の腹を刺し重傷を負わせたとして、福岡県警は19日、殺人未遂の疑いで全国に指名手配していた住所、職業不詳中晃成容疑者（26）を逮捕した。県警によると、中容疑者は熊本市の宿泊施設で確保された。黙秘している。県警は逃走を手助けしたとして、犯人隠避の疑いで男女2人も逮捕した。犯人隠避容疑の2人はそれぞれ中容疑者の友人と元交際相手で、いずれも