53万回以上視聴され1.2万件の「いいね」を集めているのは、猫のためにからだを張る飼い主の姿。互いを信用し合う飼い主と猫の姿に、視聴者からは「えっちらおっちら登るの凄いし可愛い」「どちらも頑張ったね」などのコメントが寄せられています。 【動画：座布団を持って両手をあげていると、猫がやって来て…『まさかの瞬間』】 座布団を掲げる飼い主さん Instagramアカウント「岩崎 智哉」さんが投稿したのは、飼い主さ