車の燃費を気にする人は多いものの、「タイヤの空気圧」まで意識している人は意外と少ないかもしれません。しかし、この空気圧は燃費に大きな影響を与える重要な要素のひとつです。普段はあまり気にしないポイントですが、実は日常のちょっとした管理の差が燃料費の差として表れることもあります。 ここでは、その仕組みと具体的な影響、そして見落とされがちな理由について詳しく解説していきます。 空気圧が燃費