西澤由夏アナ・インタビューABEMA専属アナウンサーとして数々の人気番組を担当し、バラエティからスポーツまで幅広く活躍する西澤由夏（32）。4月1日に自身初となる写真集『Tailwind』（集英社）が発売され、大きな反響を呼んでいる。初の水着姿も披露しているが、当初、会社側は慎重な姿勢だったという。（全3回の第2回）【大宮高史/ライター】＊＊＊【写真】限界ギリギリ…「水着姿」も収録された西澤アナの写真集より。当時