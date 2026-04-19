若手社員の離職率の高い会社がある。ブラックならまだしも、定年まで勤められるようなホワイト企業も例に漏れない。現場で何が起きているのか。人材マネジメントに詳しいグローネクサス代表の小出翔さんは「一面的な理由ではない。そうした会社では人事制度が行き詰まり、組織の負のスパイラルが始まっている可能性が高い」という――。（第1回／全5回）※本稿は、小出翔『誰もが成長し活躍する会社のしくみ』（プレジデント社）の