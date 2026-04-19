【モデルプレス＝2026/04/19】SNSの総フォロワー数700万人を超えるインフルエンサーでアーティストのMumeixxx（むめい）が4月19日までに、自身のInstagramを更新。初音ミクのコスプレ姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】美人インフルエンサー「スタイル良すぎて完璧」美脚際立つコスプレ姿◆Mumeixxx（むめい）、初音ミクコスプレ披露に絶賛の声Mumeixxxは「ミク」と言葉を添え、初音ミクのコスプレをして踊る動画を投稿。特徴