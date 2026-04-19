山形市でクマの駆除活動で山に入っていた女性が足を滑らせて数十m滑落し、大けがを負った。現場に消防が駆け付けたものの、日没のため下山を断念。山中で待機となっていた。女性は翌朝に消防防災ヘリで無事救出され、病院に搬送された。クマ駆除に向かった女性が滑落山形市で13日午前6時半頃、岩肌がむき出しになった山の中で助けを待つ人影があった。撮影されていたのは、山形県の消防防災ヘリ「もがみ」による救助の一部始終だ。