東京・渋谷区の明治通りできょう（19日）午前、ワゴン車がバス停に衝突する事故があり、ワゴン車を運転していた男性が死亡したほか、歩行者1人が軽傷です。【写真を見る】ワゴン車がバス停に衝突する事故運転の50代男性はその場で死亡確認歩行者の80代男性が巻き込まれるも軽傷東京･渋谷の明治通りバス停の支柱にぶつかり、運転席のドアが大破したワゴン車。きょう午前10時40分ごろ、東京・渋谷区東2丁目付近の明治通りで、