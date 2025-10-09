フィリーズが12安打8得点と大爆発【MLB】フィリーズ 8ー2 ドジャース（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースは8日（日本時間9日）、フィリーズとの地区シリーズ第3戦に2-8で逆転負け。地区シリーズ突破に王手をかけていたが、対戦成績は2勝1敗となった。デーブ・ロバーツ監督は試合後、無安打に終わった大谷翔平投手について「失投をとらえるチャンスを自分の手で潰しているように感じる」と語った。大谷は、初回先頭は左飛