ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼«¤éÄÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡5ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡Ä»Ø´ø´±¤¬¡ÖÂÇÀÊ¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤Ë¶ì¸À
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬12°ÂÂÇ8ÆÀÅÀ¤ÈÂçÇúÈ¯
¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 8¡¼2 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ë2-8¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï2¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢Ìµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ºÅê¤ò¤È¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÄÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡¢½é²óÀèÆ¬¤Ïº¸Èô¡£º¸ÏÓ¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ë·ÑÅê¤µ¤ì¤¿3²óÌµ»à¤Ï°ì¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢5²ó1»à¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó2»à¤Ç¤Ïº¸Íã¸åÊý¤ØÂç¤¤ÊÂÇµå¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Ç¼ºÂ®¡£º¸Íã¥±¥×¥é¡¼¤Î¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£9²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ï±¦Èô¤ËÅÝ¤ì¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ï2ËÜÎÝÂÇ¤È³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï4»î¹ç¤Ç18ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ÈÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÉÔ¿¶¤Î¸¶°ø¤ò¡Öº¸Åê¼ê¤ÏÍýÍ³¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¡ÊÂÇÀÊÆâ¤Ç¤Î¡ËÈ½ÃÇ¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡ÊÀµ¤·¤¤¡Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î¸«²ò¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï3²ó¤Ë¥¨¥É¥Þ¥ó¤Îº¸Ãæ´Ö2¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¤·¡¢ÀèÈ¯¤Î»³ËÜ¤â3²ó¤Þ¤Ç¤ÏÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î4²ó¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ËÆÃÂç¤Î±¦±Û¤¨1¹æ¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤È¥Ü¡¼¥à¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤Î°Á÷µå¤âÍí¤ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£Â³¤¯¥Þ¡¼¥·¥å¤Ë¤âº¸µ¾Èô¤Ç3ÅÀÌÜ¤ò¸¥¾å¡£4²ó0/3¤ò6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²ó¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¡£7²ó¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤¤¤À¤¬¡¢8²ó¤Ë¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Îº¸Ãæ´Ö¥½¥í¡¢¥¿¡¼¥Ê¡¼¤Î±¦Á°2ÅÀÂÇ¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Î±¦±Û¤¨2¹æ2¥é¥ó¤Ç°ìµó5¼ºÅÀ¤È±ê¾å¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë