Cd値を追求した絶妙な傾斜角10月8日、日産自動車（以下、日産）は新型『リーフ』の日本仕様『B7』グレードを発表した。発表に先駆け、最終プロトタイプをテストコースで試乗する機会を得たので、その印象を報告しよう。【画像】日本仕様B7に初乗り！日産らしく真面目に作り込まれた新型『リーフ』全160枚今回の新型で3代目となる日産のCセグメントEV（電気自動車）、リーフ。6月にグローバル発表された新型リーフの写真を見たと