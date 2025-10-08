森保ジャパンと屈指のタレント軍団の対戦が実現するかもしれない。イギリスの有力紙『The Guardian』が10月７日、「イングランド代表、ワールドカップ準備の一環としてウルグアイと日本とのテストマッチを検討」と題した記事を掲載。「イングランドは南米とアジアのチームとの対戦を希望しており、３月にウルグアイと日本を招いての親善試合開催について協議している」と伝えた。「トーマス・トゥヘル監督が率いるチームは、来