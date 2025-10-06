Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁª¼êÂ¼À×ÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢Áí¸Í¿ô5632¸Í¤ÎµðÂç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·²¡ÖÀ²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¡£ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿³¹¤Ë¡¢°ÛÊÑ¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡£Ì´¤Î³¹¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤º¡È¥´¡¼¥¹¥È²½¡É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£¢¡Ë½ÁöÂ²¤¬¸ø±àÆâ¤ò¥Ö¥ó¥Ö¥óÇúÁö¡ª ÁÛÄê³°¤Î½»¤ß¿´ÃÏ¤Î°­¤µ¤ËÀä¶çÃÏ¾å50³¬·ú¤Æ¡¦¹â¤µ180m¤ò¸Ø¤ë¡ÖÀ²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°SKY DUO¡×¡£Ê¬¾ùÅï¤ÎºÇ¸åÈ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ä¯Ë¾¤ä¶¦ÍÑ»ÜÀß¤Î¹ë²Ú¤µ¤«¤é¡È´ú´Ï¡É¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡£