フランスG1「第104回凱旋門賞」（芝2400メートル、17頭立て）が5日、雨のパリロンシャン競馬場で行われ、クロワデュノール（牡3＝斉藤崇）、アロヒアリイ（牡3＝田中博）、ビザンチンドリーム（牡4＝坂口）の3頭の日本調教馬はいずれも勝利に手が届かなかった。ビザンチンドリームが最先着となる5位入線。先手を奪ったクロワデュノール、7番手付近を進んだアロヒアリイは馬群に沈み、今年も日本競馬の悲願達成はかなわなかった