新しい未来のテレビ「ABEMA」は、11月2日（日）午前6時40分（日本時間）より、アメリカ・デルマー競馬場で開催される世界最高峰の国際G1レース『2025ブリーダーズカップ』を無料で生中継する。『ブリーダーズカップ』は毎年秋に開催される米国競馬の祭典で、芝・ダート合わせて14のG1が行われる世界的シリーズ。2021年にはラヴズオンリーユー、マルシュロレーヌが日本勢として史上初の同日2勝を挙げるなど、日本馬にとっても注