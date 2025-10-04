◇秋季高校野球神奈川県大会準決勝法政二3―2立花学園（2025年10月4日保土ケ谷）秋季神奈川県大会の準決勝が行われ、法政二が3―2で立花学園を下し、関東大会（山梨）出場を決めた。初回に4番・榑松正悟の先制右越えソロなどで2点を先制した。先発したエース右腕・松田早太はピンチでも崩れない粘り強い投球で2失点完投勝利を挙げた。法政二は神奈川の古豪として知られ、1960年夏、1961年春に甲子園優勝を成し遂げたが