【ベルリン共同】世界的ピアニストを多く輩出してきたことで知られる「第19回ショパン国際ピアノ・コンクール」が2日、ポーランドの首都ワルシャワで開幕した。予備審査を通過した世界各国・地域の84人のピアニストが参加予定で、このうち日本人は中国に次いで多い13人に上った。初日の2日は、前回のコンクールで優勝したブルース・リウさんらによるコンサートが開かれた。3日から1次予選が始まり、2次、3次予選を経て18〜20日