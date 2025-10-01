【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は９月３０日、南部バージニア州の海兵隊基地で演説し、国境管理の強化に米軍を活用する考えを強調した。演説に先立つ記者団とのやり取りでは、政権の方針に従わない軍高官がいれば、「『お前はクビだ』と言う」と述べ、服従を求めた。トランプ氏は軍高官らを集めた会合で、「我々は内部からの侵略を受けている」と指摘し、不法移民対策や麻薬の流入阻止が米国の安全保障上の重要