【リオデジャネイロ＝南部さやか】南米コロンビアで５月３１日、左派のグスタボ・ペトロ大統領の任期満了に伴う大統領選の投票が始まった。即日開票され、同日夜（日本時間６月１日午前）に大勢が判明する見通しだ。複数の世論調査では、ペトロ氏の後継で左派のイバン・セペダ上院議員（６３）が優勢で、強硬右派の弁護士、アベラルド・デラエスプリエジャ氏（４７）らが追う。当選に必要な過半数を得票する候補者は出ないとみ