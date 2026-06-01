コカインを使用した罪に問われた7人組音楽グループ「XG」の元プロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ被告に執行猶予つきの有罪判決が言い渡されました。「XG」の元プロデューサーでSIMONこと酒井じゅんほ被告は、ことし2月、名古屋市のホテルでコカインを使用した麻薬取締法違反の罪に問われています。酒井被告は先月開かれた初公判で起訴内容を認め、「薬物を繰り返すことは絶対にないと誓います」などと述べていました。東京地裁