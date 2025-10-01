（株）ウインドパル（TDB企業コード：183020466、資本金2億7000万円、東京都港区新橋6-13-10、代表コノンチュクアンドレイ氏）は、9月24日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。破産管財人には志甫治宣弁護士（三宅・今井・池田法律事務所、東京都新宿区新宿1-8-5、電話03-3356-5251）が選任されている。当社は、2016年（平成28年）12月に日本やアジアにおける洋上風力発電事業の推進を目的として設立された。国内企業