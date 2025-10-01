中国人のビザなし入国が始まった先月29日、韓国の流通業界が中国人観光客特需を享受したことがわかった。免税店と百貨店だけでなく、ソウルの明洞（ミョンドン）や聖水（ソンス）など主要商圏の路面店やコンビニに中国人観光客が大挙集まってだ。この日明洞のあるコンビニは昨年の同じ曜日と比べ売り上げが100倍に増えた。29日にソウルのロッテ免税店明洞本店を訪れた中国人観光客は約1700人。ここの化粧品売り場で会った中国人観