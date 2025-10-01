離乳食作りを苦痛に感じていませんか？ 厚生労働省の資料によると、約23％のママやパパ（保護者全般）が離乳食作りを「面倒」と感じているそうです。今回は、大人の食事から取り分けたり、たった5分で完成する時短レシピをご紹介。忙しい毎日でも、楽しく離乳食作りができるようになりますよ。【5分で完成】ミルクパンがゆ離乳食初期から与えられるパンがゆは、粉ミルクと食パンで簡単に作れます。パンは耳を取り、やわらかい部分