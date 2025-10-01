初期から幼児食まで【離乳食】レシピ〜ラクラク完成！大人も満足の時短メニュー5選
離乳食作りを苦痛に感じていませんか？ 厚生労働省の資料によると、約23％のママやパパ（保護者全般）が離乳食作りを「面倒」と感じているそうです。
今回は、大人の食事から取り分けたり、たった5分で完成する時短レシピをご紹介。忙しい毎日でも、楽しく離乳食作りができるようになりますよ。
【5分で完成】ミルクパンがゆ
離乳食初期から与えられるパンがゆは、粉ミルクと食パンで簡単に作れます。パンは耳を取り、やわらかい部分だけ使いましょう。スプーンやお玉で潰すだけでトロトロに。慣れてきたら、ホウレン草やレバーのペーストで味変をしても良いですよ。
【やさしい甘さ】リンゴスイートポテト
すりおろしリンゴとサツマイモペーストのスイートポテトは、砂糖なしでも、赤ちゃんが口にしやすい甘さです。なめらかなペーストは離乳食初期に、舌触りが残る粗さは中期におすすめです。
【まろやか】韓国風サツマイモ粥
ごはんを牛乳で煮たお粥は、まろやかな口当たりで食が進みます。サツマイモはレンジ加熱するため、時短調理が叶います。レシピではいりごまを散らしていますが、赤ちゃんには硬いので、すりゴマに代えると良いですよ。また、ハチミツは乳児ボツリヌス症のリスクがあるため、必ず1歳を過ぎてから与えるよう注意してください。
【旨みたっぷり】やさしい味！ ホタテ風味のミルクポタージュ
ホタテの水煮缶は下処理の手間が要らず、離乳食にぴったりの食材です。塩分が含まれていることが多いので、熱湯をかけて塩抜きしてから使うのがおすすめ。バターのコクと野菜の甘みが存分に引き出され、大人も一緒に楽しめるおいしさです。
【手づかみ食べに】かぼちゃ生地でスティックパンとシナモンロール
自分で持って食べられるようになったら、スティックパンがおすすめです。カボチャの栄養が摂れるうえ、バターや砂糖が控えめなので安心です。生地をアレンジすれば、シナモンロールが作れるのもポイント。大人も赤ちゃんも一緒に食べられるのがうれしいですね。
■離乳食を無理なく楽しく作りましょう
離乳食作りは大変なことも多いですが、工夫次第でグッとラクになります。頑張りすぎず、無理なく、赤ちゃんと一緒に食事の時間を過ごしてくださいね。
時には市販品をうまく活用したり、大人の食事から取り分けたりするのも良いでしょう。毎日の食事が、赤ちゃんとママパパにとっての楽しい時間になりますように！
(ともみ)
ミルクパンがゆ
【材料】（1人分）
食パン 10g
ミルク(調整したもの) 30ml
【作り方】
1、鍋にミルクを入れ、食パンをちぎりながら加える。
2、弱火でトロトロになるまで煮、スプーンの底などで丁寧につぶす。
【このレシピのポイント・コツ】
【アレンジ・レバー入りパンがゆ(1人分)】
＜材料＞ミルクパンがゆ・10g/レバーペースト(ベビーフード)・大さじ1/2
＜作り方＞
1. ミルクパンがゆにレバーペーストを加え、混ぜ合わせる。
【やさしい甘さ】リンゴスイートポテト
すりおろしリンゴとサツマイモペーストのスイートポテトは、砂糖なしでも、赤ちゃんが口にしやすい甘さです。なめらかなペーストは離乳食初期に、舌触りが残る粗さは中期におすすめです。
リンゴスイートポテト
【材料】（1人分）
リンゴ 15g
サツマイモ 20g
【作り方】
1、リンゴは皮と芯を取り除き、すりおろす。
2、サツマイモは皮を厚めにむいて水にさらし、柔らかくなるまでゆでてフォークなどで粗くつぶし、(1)と混ぜ合わせる。
【このレシピのポイント・コツ】
【アレンジ・リンゴとサツマイモのカッテージチーズ和え(1人分)】
＜材料＞リンゴスイートポテト・30g/カッテージチーズ(裏ごしタイプ)・10g
＜作り方＞
1. リンゴスイートポテトにカッテージチーズを加え、混ぜ合わせる。
【まろやか】韓国風サツマイモ粥
ごはんを牛乳で煮たお粥は、まろやかな口当たりで食が進みます。サツマイモはレンジ加熱するため、時短調理が叶います。レシピではいりごまを散らしていますが、赤ちゃんには硬いので、すりゴマに代えると良いですよ。また、ハチミツは乳児ボツリヌス症のリスクがあるため、必ず1歳を過ぎてから与えるよう注意してください。
韓国風サツマイモ粥 by 横田真未さん
【材料】（1人分）
ご飯(冷凍) 100g
水 100ml
サツマイモ 50g
ハチミツ 大さじ 1
牛乳 100ml
塩 少々
黒ゴマ 小さじ 1/2
【下準備】
1、ご飯は解凍し、水で洗ってヌメリを落とす。
2、サツマイモは皮ごときれいに洗い、1.5cm角に切って水に放つ。水気をきってぬれたまま耐熱皿に並べ、ハチミツをかけてラップをし、電子レンジで3分加熱する。電子レンジは600Wを使用しています。
【作り方】
1、ミキサーに水とご飯を入れてかくはんする。ペースト状になったら鍋に入れる。
2、(1)を混ぜながら弱火にかけ、トロミがついてきたら牛乳を加える。ゴムベラで混ぜながら3分煮、塩を加えて味を調える。
3、器に盛ってサツマイモをのせ、黒ゴマを振る。
【旨みたっぷり】やさしい味！ ホタテ風味のミルクポタージュ
ホタテの水煮缶は下処理の手間が要らず、離乳食にぴったりの食材です。塩分が含まれていることが多いので、熱湯をかけて塩抜きしてから使うのがおすすめ。バターのコクと野菜の甘みが存分に引き出され、大人も一緒に楽しめるおいしさです。
やさしい味！ホタテ風味のミルクポタージュ
【材料】（4人分）
ジャガイモ(男爵) 2個
玉ネギ 1/2個
白ネギ 1/2本
ホタテ(水煮缶) 1缶
バター 15g
<スープ>
水 500ml
顆粒チキンスープの素 小さじ 2
塩 小さじ 1
牛乳 200ml
白コショウ 少々
イタリアンパセリ 適量
【下準備】
1、ジャガイモは皮をむいてすりおろす。
2、玉ネギはすりおろす。
3、白ネギは、細かいみじん切りにする。
4、ホタテは汁と身に分け、フライパンにバター5gを入れ、水分を飛ばすように炒める。
【作り方】
1、鍋に、玉ネギ、白ネギ、バター10g、ホタテの汁、＜スープ＞の材料、塩を入れて中火にかけ、煮立ったら火を弱めて10分煮る。
2、ジャガイモ、牛乳を加え、火にかけて温める。トロミが出てきたら白コショウで味を調え、再び煮立つ直前に火を止める。
3、器によそい、水分を飛ばしたホタテをのせる。お好みで白コショウを振り、イタリアンパセリを飾る。
【手づかみ食べに】かぼちゃ生地でスティックパンとシナモンロール
自分で持って食べられるようになったら、スティックパンがおすすめです。カボチャの栄養が摂れるうえ、バターや砂糖が控えめなので安心です。生地をアレンジすれば、シナモンロールが作れるのもポイント。大人も赤ちゃんも一緒に食べられるのがうれしいですね。
かぼちゃ生地でスティックパンとシナモンロール
【材料】（スティックパン 12本、シナモンロール12個）
強力粉 200g
塩 2g
砂糖 10g
牛乳 70g
水 40g
カボチャ(冷凍:潰したもの) 60g
インスタントドライイースト 2g
バター 10g
<シナモンロール>
溶かしバター 10g
シナモンシュガー 大さじ 1
クルミ(ローストしたもの) 20g
レーズン 20g
クリームチーズ(トッピング用) 50g
砂糖(トッピング用) 大さじ 1
【作り方】
1、小さなボウルに牛乳、水、カボチャ、イーストを合わせておく。
2、別のボウルに、強力粉、塩、砂糖を入れて一混ぜし、(1)を入れてこねる。
3、一塊になったら、バターを入れて艶がなくなるまでこねる。
4、薄く油を塗った保存容器に入れて冷蔵庫に8時間入れる。
写真右が8時間後。1日に1回以上丸め直したら3日間利用可能です。
5、スティックパン、シナモンロール、保存用に3等分する。
6、＜スティックパン＞を作る。厚さ7mm程度に整えて、好みの長さのスティック状にカットし、アルミホイルにおく。
7、1200Wのトースターで12分焼く。
オーブンなら予熱をして180℃で13分焼いてください。
8、＜シナモンロール＞を作る。麺棒で厚さ5mm程度の正方形に広げ、向こう1cmを残して手前側に溶かしバターを塗る。シナモンシュガーをふり、クルミとレーズンをのせる。手前から生地を転がして、ロールケーキ状にしたら、閉じ目を閉じる。
きつく巻くよりも、少しゆったりめですき間が空くぐらいやさしく巻く方がいいです。
9、4等分にカットして、アルミホイルにおく。
10、1200Wのトースターで12分焼く。
オーブンなら予熱をして180℃で15分焼いてください。
11、＜シナモンロール＞を焼いている間に、トッピングを作る。クリームチーズを電子レンジで少し温めてクリーム状にする。砂糖(トッピング用)を入れて混ぜ合わせる。
12、＜シナモンロール＞が焼き上がり、粗熱が取れたら、クリームチーズをのせる。
