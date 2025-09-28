マレーシアで開催されていた「FIBA U16女子アジアカップ2025」の全日程が終了し、U16女子日本代表を牽引したポイントガードの竹内みや（桜花学園高校）が、大会の最優秀選手（MVP）に輝いた。 161センチの司令塔は、今大会5試合を通して圧巻のパフォーマンスを披露。平均19.4得点、6.6アシストを記録し、得点とアシストの2部門で堂々の大会トップに立った。さらに平均3.8リバウンドもマークするな