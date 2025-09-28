U16女子日本代表の竹内みやがアジアカップMVPを獲得…得点＆アシストで“2冠”の活躍、ベスト5にも選出
マレーシアで開催されていた「FIBA U16女子アジアカップ2025」の全日程が終了し、U16女子日本代表を牽引したポイントガードの竹内みや（桜花学園高校）が、大会の最優秀選手（MVP）に輝いた。
161センチの司令塔は、今大会5試合を通して圧巻のパフォーマンスを披露。平均19.4得点、6.6アシストを記録し、得点とアシストの2部門で堂々の大会トップに立った。さらに平均3.8リバウンドもマークするなど、オールラウンドな活躍でチームを支えた。
その活躍は、27日に行われた中国との3位決定戦でも際立っていた。竹内は25得点7リバウンド4アシストと大暴れし、チームを71－58の勝利と銅メダル獲得へと導いている。
この活躍により、竹内は大会ベスト5にも選出。その他のベスト5には、大会4連覇を達成したオーストラリアからマディソン・ライアンとイザベル・スミス、準優勝のニュージーランドからエミリア・エインリー、4位の中国からリー・ユアンシャンが名を連ねた。
■FIBA U16女子アジアカップ2025 大会ベスト5
竹内みや（日本／桜花学園高校）
マディソン・ライアン（オーストラリア）
イザベル・スミス（オーストラリア）
リー・ユアンシャン（中国）
エミリア・エインリー（ニュージーランド）
【動画】日本vs中国の試合フル映像