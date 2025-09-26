【ウィーン共同】スロベニア政府は25日、イスラエルネタニヤフ首相に対し、入国を禁止する措置を発表した。パレスチナ自治区ガザへの攻撃を巡り、国際刑事裁判所（ICC）がネタニヤフ氏に戦争犯罪と人道に対する罪で逮捕状を出していることを理由とした。スロベニアは昨年6月にパレスチナを国家承認した。今年7月にはパレスチナ人への暴力をあおったとして、イスラエルの極右2閣僚の入国を禁止し、ガザでの人道危機を理由に、