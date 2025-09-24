地球の生き物は広大な宇宙の中で孤独な存在なのか。それとも、生命は宇宙に満ちあふれているのか。こうした根源的な謎への答えに一歩近づく研究成果だと言える。米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）が今月１０日、「火星の岩石から、生命の痕跡を見つけた可能性がある」と発表した。ＮＡＳＡの無人探査車「パーシビアランス」が火星で採取した試料から、リン酸鉄や硫化鉄などを見つけた。これらの鉱物は通常、微生物の代謝に伴って生じ