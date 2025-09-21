カナダ人は自身がカナダ出身であることを明示するために荷物にカナダ国旗を縫い付けることが多い/Danielle Donders/Moment RF/Getty Images/File（ＣＮＮ）米ニューヨーク州出身のチェルシー・メッツガーさん（３３）は当初、カナダ人を装うつもりはなかった。だが今年２月、ドミニカ共和国での休暇中、カナダ人旅行者との激しい口論や現地のタクシー運転手とのやりとりを経て、初めて自らの国籍を偽ることになった。メッツガーさ