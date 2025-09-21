男性に暴行を加えて現金を奪った疑いで会社員の男が逮捕されました。石橋優大容疑者（29）は2025年6月、東京・北区の公園で男性の顔を殴るなどしてケガをさせ、現金（3000円）を奪った疑いがもたれています。石橋容疑者は「ヤクザなめんなよ」などと言って現金を奪ったということです。石橋容疑者は「ヤクザという言葉は使っていません」と供述しているということです。