「遊べる本屋」として一世を風靡したヴィレッジヴァンガードが厳しい経営状況に置かれている。店舗を運営する株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション株式会社(以下、ヴィレッジヴァンガード)は、2025年5月期に42億円の最終赤字を計上し、全店舗の約3割にあたる81店舗の閉店を検討する事態となった。かつて同社は小売業界屈指の成功企業だった。10年以上連続増収増益を続け、最盛期には売上高476億円を達成。店舗数は528