北朝鮮・咸鏡北道の農村地域の住民たちが、深刻な食糧難に苦しんでいることが伝えられた。今にも飢えかねない状況に置かれた農民たちは、秋の収穫期にさらに苦しくなると分かっていながらも、トンジュ（新興富裕層）から高利で食糧を借りざるを得ない状況だという。デイリーNKの咸鏡北道消息筋は22日、「会寧市の農村地域の住民たちは、空っぽの食糧倉庫を見ながらうめき声を上げている」とし、「昨年秋、穀物はすべて持っていかれ