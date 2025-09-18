■溝江翔平「（今回被疑者）2人は熊本市内のマンションの一室で性的サービスをするよう指示を送っていたということです」 警察が押収したのは、女性従業員が来ていた服や男性客が着用する紙パンツなど。風営法違反の疑いで住所不定のメンズエステ従業員畑上海斗容疑者（25）と、熊本市東区秋津の元従業員本田倖聖容疑者（21）が逮捕されました。2人は、ことし8月店舗型風俗営業が禁止された熊本市西区二本木と中央区本山