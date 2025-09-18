１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円３５銭前後と前日午後５時時点に比べ７０銭弱のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７３円７３銭前後と同８銭程度のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１４６円８０銭台で推移し、正午時点でも１４６円９０銭前後での値動きとなっていた。ただ、その後は午後にかけドル買い・円売りが強まり午後２時５